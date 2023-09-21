Бывшего сотрудника рязанской колонии осудят за взятку

Скопинским следственным отделом СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2022 году сотрудник ФКУ ИЦ-1 УФСИН получил взятки в виде элементов акустической системы стоимостью более 20 тысяч рублей за разрешение осужденному покидать учреждение в период его дежурств без оформления соответствующих документов.

Отмечается, что дело направлено в суд для рассмотрения.