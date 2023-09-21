А что в кино? «Неудержимые-4», «Я — Богиня» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Продолжение знаменитого боевика с Джейсоном Стэйтемом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях «Неудержимые-4». Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» — 5,9.

На экраны вышла российская комедия «Я — Богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Наивная школьная учительница Лена в одночасье лишается и работы, и мужа. По совету подруги она записывается на тренинг «Стать богиней». Результат налицо, но непонятно, получилось ли у Лены найти себя, и не потерялось ли в процессе что-то очень важное. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» — 90%.

Мультфильм из Китая «Монстр и маги синих морей» история про молодого мага, который решился бросить вызов Темному монстру. Ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и сразиться со злом.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».