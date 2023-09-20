В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванне

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла, утонув в ванной. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города во вторник, 19 сентября.

По информации источника, 22-летняя женщина решила помыть ребенка. На некоторое время она оставила дочь в ванной комнате одну.

«Жительница Урала оставила слив открытым, набрала в ванную теплую воду и оставила любимые игрушки дочери. Молодая мама ненадолго отлучилась, и в ее отсутствие произошла трагедия», — пояснил источник.

Вернувшись, она увидела, что ребенок плавает в воде вниз лицом — слив закрыли. Женщина попыталась спасти дочь — достала ее из ванны, начала делать искусственное дыхание, однако ребенок так и не пришел в себя. Прибывшие медики констатировали смерть девочки от утопления.