В Белгородской области погиб житель в результате обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о погибшем мирном жители в результате обстрела. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла во время обстрела села Максимовка Шебекинского городского округа. Мужчина во время прилета снаряда проезжал по трассе. От полученных травм погиб на месте.

Еще один мужчина пострадал. Он тоже в этот момент ехал по трассе. У него зафиксировали осколочные ранения рук и брюшной полости. Медики его доставили в городскую больницу № 2 (Белгород).

Также снаряды повредили два жилых дома, две машины и остановку.