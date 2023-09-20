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Школьников предложили оставлять на второй год без согласия родителей

В комитет Совфеда по науке образованию и культуре отправили предложение учителей Республики Алтай. Они просят позволить школам оставлять на второй год неуспевающих по ряду предметов учеников без согласия родителей. Об этом сообщила сенатор от региона, член Комитета верхней палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на статью 42 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В ней указывается, что школьники, не справляющиеся с учебой, могут оставаться на второй год в том же классе или переводиться на следующий год с двумя незачетами по предметам. При этом школа не имеет права оставить неуспевающего ученика на второй год без согласия родителей или законных представителей.

Гигель отметила, что пробелы в знаниях становятся причиной того, что в следующем классе ученик еще больше отстает от одноклассников.