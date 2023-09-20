Маск посоветовался с пользователями в интернете, куда ему деть 42 млрд долларов

Илон Маск на своей станице X опубликовал фотографию, где он сидит на пачках с деньгами. В подписи он указал, что у него есть свободные 42 млрд долларов, а также задал пользователям вопрос, на что ему стоит потратить средства.

В комментариях Маску предложили купить Facebook, принадлежащий его конкуренту Марку Цукерберга.

«Если бы я купил этот мусор, я бы его сразу удалил. Все, что они делают, это крадут вашу информацию. Ничего хорошего в этом нет», — ответил бизнесмен.

Другие пользователи предложили вложить деньги в освоение Марса.

«Я слышу, что вы хотите построить город на Марсе? Это хорошее использование денег», — написал Маск.

Кроме этого, миллиардеру понравились идеи с выкупом Apple и Samsung и созданием «супертелефонной компании».