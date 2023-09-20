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Лавров: страны Запада избегают предметного разговора о конфликте на Украине

Страны Запада избегают предметного разговора о причинах украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает «RT на русском».

Глава МИД отметил, что от российских оппонентов слышны только лозунги «вторжение, агрессия, аннексия».

По его словам, ничего не говорится о глубинных причинах конфликта.

«Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.