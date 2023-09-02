В Нефтекамске автобус въехал в остановку с людьми

В субботу, 2 сентября, автобус въехал в остановку, на которой стояли люди. ДТП произошло в городе Нефтекамск Республики Башкортостан, сообщают «Известия».

В субботу, 2 сентября, автобус въехал в остановку, на которой стояли люди. ДТП произошло в городе Нефтекамск Республики Башкортостан, сообщают «Известия».

По данным источника издания, водитель рейсового автобуса выезжал из стояночного бокса врезался на автобусную остановку. В момент ДТП в салоне пассажиров не было.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Среди них двое детей.

Выясняются подробности аварии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в столб. Госпитализированы 11 человек.