В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в столб

В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в столб. Госпитализированы 11 человек, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в столб. Госпитализированы 11 человек, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, утром в субботу, 2 сентября, на перекрестке улиц Сулимова и Омской водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб.

На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС, 11 пассажиров доставили в больницу, их осматривают медики.