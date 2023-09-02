В Клепиковском районе пропала 56-летняя Светлана Казакова

В деревне Керьяково Клепиковского района пропала 56-летняя Светлана Георгиевна Казакова (Ивановская). Со 2 сентября ее местонахождение неизвестно.

В деревне Керьяково Клепиковского района пропала 56-летняя Светлана Георгиевна Казакова (Ивановская). Со 2 сентября ее местонахождение неизвестно. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы женщины: рост 160 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Какая на ней была одежда, неизвестно.