В Старожиловском районе в аварии пострадал семилетний ребенок

В Старожиловском районе на 45-м километре автодороги «Рязань-Ряжск» произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

22-летний молодой человек на автомобиле «Шевроле Кобальт», по предварительной информации, столкнулся с ВАЗ-2114.

В результате ДТП водитель, а также трое пассажиров отечественной машины получили травмы, в том числе семилетний ребенок и 14-летний подросток. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.