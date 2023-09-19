В Санкт-Петербурге студент в день своего совершеннолетия упал с 25 этажа

Тело 18-летнего студента в день его совершеннолетия нашли под окнами многоэтажки на улице Луначарского. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

Отмечается, что на общем балконе 25-го этажа остался праздничный торт с задутыми свечами.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.

По данным канала, парень вел активный образ жизни, занимался спортом и брал награды на соревнованиях по грэпплингу.