В Санкт-Петербурге студент в день своего совершеннолетия упал с 25 этажа
Тело 18-летнего студента в день его совершеннолетия нашли под окнами многоэтажки на улице Луначарского. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что на общем балконе 25-го этажа остался праздничный торт с задутыми свечами.
Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.
По данным канала, парень вел активный образ жизни, занимался спортом и брал награды на соревнованиях по грэпплингу.