В Санкт-Петербурге мужчина убил друга ножницами

В Санкт-Петербурге мужчина убил друга ножницами во время застолья. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Убийство произошло в квартире бывшей девушки погибшего. Ее экс-сожитель в ночное время привел домой друга. Утром, когда хозяйка квартиры проснулась, она обнаружила своего бывшего сожителя мертвым. Его тело лежало в коридоре, а кухня была вся в крови.

Правоохранительные органы по горячим следам нашли подозреваемого и задержали.

Возбуждено уголовное дело.