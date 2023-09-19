В Рязанской области пропал 26-летний Максим Лисягин

В Рязанской области пропал 26-летний Максим Лисягин. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, в субботу, 16 сентября, житель Алеканова уехал на черном автомобиле Mitsubishi Montero. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 186 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в зеленый камуфляжный костюм и темные кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Лисягина просят сообщать по телефонам 8 (800)700-54-52 или 112.