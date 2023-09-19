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В России хотят запретить брать ипотеку без постоянной или временной регистрации

В России хотят запретить брать ипотеку без постоянной или временной регистрации. Об этом пишет газета «Известия».

С предложением запретить брать ипотеку без постоянной или временной регистрации в регионе выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Они предложили россиянам брать ипотеку в тех регионах, где у них есть постоянная или временная прописка. Свое предложение депутаты объяснили тем, что в густонаселенных регионах страны случился перегрев бюджета из-за большой выдачи ипотек.

«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — сказал один из депутатов.