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Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 400 человек

В Минобороны России прокомментировали начало военных действий в Нагорном Карабахе. Информацию ведомства приводит «Газета.ру».

Отмечается, что российские миротворцы фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны со вторника, 19 сентября, с 12:00, по всей линии соприкосновения.

Уточняется, что миротворцы эвакуируют из самых опасных районов мирное население. Также они оказывают медпомощь пострадавшим.

Всего за день эвакуировали 469 человек, среди них 185 детей.