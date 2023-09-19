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Наталья Кошелева рассказала о провокациях со стороны матери Александра Логунова

Мать убитой Елены Логуновой рассказала о провокации со стороны матери подсудимого Александра Логунова. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Что именно хотела совершить Ирина Логунова — Кошелева не уточняет. Однако Наталья напоминает об их договоре: если Логуновы захотят пообщаться с детьми Елены и Александра, то будут это делать исключительно через нее.

В это же время Наталья выразила благодарность сотрудникам МБОУ «Белоомутская СОШ № 1», которые «купировали провокацию» Ирины Логуновой, ее супруга Сергея и их адвоката.

«Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам МБОУ „Белоомутская СОШ 1“ (дошкольное отделение „Реченька“) за проявленный профессионализм, за социальную и моральную устойчивость, которые своими законными действиями, исключительно в рамках правового поля, несмотря на оскорбления в нецензурной форме со стороны адвоката Логуновой 15.09.2023 года купировали подготовленную провокацию с участием Ирины Логуновой, ее супруга Сергея Логунова и нахалки адвокатессы.

Напомню что Ирина Николаевна Логунова находясь в одной машине с Александром Логуновым и трупом моей дочери 26.07.2021 года выехали в сторону села Исады, и обратно по пути на Рязань сбросили тело недалеко от деревни Курино.

21.05.2023 года мы договорились, что если Логуновы захотят пообщаться с девочками они это все будут делать согласовано через меня. Но почему-то они об этом забыли», — сообщила Наталья Кошелева.

Фото со страницы Натальи Кошелевой