Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Госдума приняла закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.

Законопроект в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин. По нему в календаре появится новая памятная дата — 30 сентября — День воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.