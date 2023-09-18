В Рязанской области 19 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов

В Рязанской области 19 сентября местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +18, +23 градусов.

Также в ночные и утренние часы на территории Рязанской области местами ожидаются заморозки до 0, -2 градусов.