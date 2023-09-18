В Новомичуринском озере засняли медуз

В Новомичуринском озере засняли медуз. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 17 августа новомичуринец, прогуливаясь на сапборде по «зеленому» озеру, заметил в воде сотни мелких медуз.

Мужчина отметил, что в озере уже замечали медуз, поэтому его это не удивило.

В сообщении подметили, что ранее пресноводных медуз находили в Москве-реке, в искусственных водоемах Иркутской, Нижегородской и Ярославской областей. Гидры (Hydra) — род пресноводных сидячих кишечнополостных из класса гидроидных — обитают в стоячих водоемах и реках с медленным течением, прикрепляясь к водным растениям или грунту.