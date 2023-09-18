Сотрудники Агентства развития бизнеса рассказали двум компаниям о нацпроекте «Производительность труда»

Сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса встретились с потенциальными участниками национального проекта «Производительность труда» ― компаниями «Келер Рус» и «Спектроника».

В ходе встречи эксперты рассказали об основных преимуществах участия предприятий в нацпроекте, предоставляемых им мерах государственной и региональной поддержки. Кроме этого, эксперты РЦК представили опыт успешно реализованных проектов.

Предприятия являются участниками кластера современного приборостроения Рязанской области. Компания «Келер Рус» занимается производством теплового оборудования для профессиональных кухонь различного профиля, работает как на отечественном рынке, так и с партнерами из ближнего зарубежья.

Резидент Аэрокосмической долины «Спектроника» разрабатывает и производит радиоэлектронную аппаратуру для предприятий, поставляет комплектующие для других отраслей промышленности.

«Сейчас мы готовимся к старту программы региональной части нацпроекта „Производительность труда“. Внедрение инструментов бережливого производства станет большим шагом в развитии предприятия, будет способствовать увеличению выпуска производимых товаров и появлению новых видов продукции», ― прокомментировала представитель «Спектроники» Диана Грошева.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 86 предприятий. С 2021 года в регионе также действует проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области». Сейчас его участниками являются 34 компании, а количество сотрудников, обученных принципам бережливого производства, превысило 500 человек.