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Рязанцам напомнили, когда комендантский час переходит на зимний режим

С 1 октября по 30 апреля в Рязанской области дети до 18 лет не должны находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00. Об этом пишет «Новая газета».

Кроме того, школьникам нельзя посещать рестораны и кафе, спортплощадки, вокзалы и даже подъезды.

Задержать ребенка во время комендантского часа могут полицейские, а у родителей есть три часа, чтобы забрать его из отдела.

Напомним, в настоящее время комендантский час действует с 23:00 до 6:00.