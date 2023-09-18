Путин поручил установить единые требования к зарядным станциям для электромобилей

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Кроме того, правительству нужно рассмотреть вопрос об отнесении электромобилей к отдельному экологическому классу транспортных средств, а также согласовать возможность учета в документах капитального строительства решений, предусматривающих прокладку электрических сетей для возведения зарядных станций.

Доклад по всем этим вопросам необходимо представить до 1 февраля 2024 года.