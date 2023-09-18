На трассе «Рязань-Скопин» водитель иномарки сбил лошадь

На трассе «Рязань-Скопин» водитель иномарки сбил лошадь. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло 17 сентября, примерно в 22.00, на 69-м километре трассы «Рязань-Скопин», в километре от поворота на Новомичуринск. На автомобиль Renault с поля выскочила лошадь.

От удара животное погибло на месте.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Отмечается, что водитель тоде получил травмы, но от скорой помощи отказался.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.