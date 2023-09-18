Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку икры
Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку икры. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, такой ход позволит отслеживать весь путь продукта от производителя до покупателя и защитит от контрафакта.
В настоящее время доля нелегальной икры на рынке достигает 20%. Такая продукция может быть небезопасна для здоровья.
При этом удорожания деликатеса опасаться не стоит. Эксперты заверяют, что на конечной стоимости икры введение маркировки отразиться не должно.