Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку икры

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку икры. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, такой ход позволит отслеживать весь путь продукта от производителя до покупателя и защитит от контрафакта.

В настоящее время доля нелегальной икры на рынке достигает 20%. Такая продукция может быть небезопасна для здоровья.

При этом удорожания деликатеса опасаться не стоит. Эксперты заверяют, что на конечной стоимости икры введение маркировки отразиться не должно.