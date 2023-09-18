Американский самолет заметили над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух из-за самолета США над Баренцевым морем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой Минобороны.

По информации ведомства, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией моря воздушную цель. Она приближалась к государственной границе. Для идентификации взлетел истребитель МиГ-31 дежурных сил ПВО Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», — отмечается в публикации. Отмечается, что самолет не нарушил границу.