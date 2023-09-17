Над Крымом сбили два украинских беспилотника

В воскресенье, 17 сентября, над Крымом сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над юго-западной частью полуострова.

Ранее два беспилотника пытались атаковать Москву.