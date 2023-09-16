В смертельном ДТП на трассе М5 под Рязанью погиб 40-летний мужчина

В смертельном ДТП на трассе М5 под Рязанью погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

В субботу, 16 сентября, в 6:25, в Рыбновском районе, на 163-м километре автодороги М5 40-летний житель Москвы на «Ладе Ларгус», столкнулся с автобусом «Неоплан» под управлением 55-летнего рязанца.

Водитель легковушки умер в машине скорой. Его 41-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее сестра погибшего попросила о поиске очевидцев.