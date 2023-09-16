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Рязанка пожаловалась на тротуар около перекрестка улиц Высоковольтная и Дзержинского

Рязанка запечатлела ямы на тротуаре около перекрестка улиц Высоковольтная и Дзержинского. Фото появилось в Telegram-канале «Rzn Life» 16 сентября.

Жительница отметила, что с каждым годом дорога на этом тротуаре становится хуже. Во время дождей там образуются большие лужи.

«Кто должен отремонтировать этот участок тротуара? Товарищи к которым ведет лестница? Тут скоро можно будет не то что ноги, но и голову сломать и год от года ситуация все хуже. С дождями тротуар на этом месте заканчивается и дальше только на лодке. На самом перекрестке Высоковольтная — Дзержинского ситуация немного лучше, но все же…» — негодует рязанка.