Telegram запустил свой криптокошелек и криптовалюту

Telegram запустил новую функцию — криптокошелек, а также собственную валюту TON. Издание The Block сообщает, что функция появилась пока что только у 800 миллионов пользователей.

Кошелек работает на базе Open Network (TON), в связи с чем получил название TON Space. Программу создали разработчики Telegram. Она представляет собой технологию децентрализованной компьютерной сети на основе блокчейна.

Отмечается, что в ноябре кошелек должен появиться у всех пользователей, кроме тех, кто проживает в США и некоторых других странах.