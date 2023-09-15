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Синоптик сообщил, что ближайшей ночью Европейскую часть России охватят заморозки

Синоптик сообщил, что ближайшей ночью Европейскую часть России охватят заморозки. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, заморозки возвращаются в Европейскую часть России. Синоптик сообщил, что отрицательную температуру пока что зафиксировали только в Мурманской области, но «ближайшей ночью заморозки охватят большую территорию»

Леус отметил, что минувшей ночью в Рязанской области температура воздуха составила +2 градуса.