«Мармакс» открыл продажи в новом проекте «Арт Кварталы»

Девелоперская компания «Мармакс» открыла продажи в своем новом проекте бизнес-класса «Арт Кварталы», который находится рядом с площадью Театральной на улице Есенина.

Отмечается, что в проекте уделили отдельное внимание архитектурной концепции. Квартал будет состоять из зданий разной этажности. Фасады выполнены из благородной кирпичной кладки, декоративной штукатурки и керамической плитки.

В проекте представят два формата домов — урбан-виллы с террасами и открытыми французскими балконами, а также дома с монументальным фронтом застройки и акцентными городскими площадями снаружи, которые станут доминантой квартала.

Расположение нового квартала охватывает сразу 3 ключевых улицы Рязани: Есенина, Грибоедова и Фирсова. За 2 минуты от него можно будет добраться до площади Театральной, за 7 минут — до площади Ленина и Рязанского кремля, за 10 минут — до Лыбедского бульвара. Не более 15 минут займет путь до лучших загородных мест отдыха в Полянах и Солотче. В непосредственной близости от «Арт Кварталов» также находится сразу 4 торговых центра, бассейны, фитнес-центры, детские развивающие центры.

«Интересной особенностью квартала станет концепция mixed-use, которая объединит в себе сразу несколько разных пространств. На первых этажах откроются офисы, супермаркеты, брендовые магазины, рестораны и культурные площадки. Также мы предусмотрели соседский центр, где резиденты смогут общаться и интересно проводить время, организовывать праздники, поиграть в игровой зоне или спокойно поработать в пространстве коворкинга», — прокомментировали в компании «Мармакс».

Также в рамках благоустройства появятся как приватные дворы, так и центральное пространство с удобной зоной WorkOut, а также безопасные и функциональные игровые площадки. Арт-пространства, площади, уютные аллеи будут открыты для горожан.