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Главврач ОДКБ: в Рязанской области распространяется вирус, поражающий ЖКТ

Главврач ОДКБ Инна Лебедева рассказала, что в Рязанской области распространяется вирус, поражающий ЖКТ. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как отметила Лебедева, сейчас протекает незарегистрированный вирус гриппа. Он подразделяется в единую классификацию респираторных.

Грипп поражает бронхолегочную систему и сопровождается температурой, кашлем.

По словам главврача, высокую распространенность в регионе на сегодняшний момент имеют вирусы, которые поражают желудочно-кишечный тракт.

«Часто [заболевшие] нуждаются в госпитализации, потому что проявления достаточно интенсивные, клиническая картина яркая, заболевание протекает тяжело», — заключила Лебедева.

Напомним, в Рязанской области показатель эпидпорога по ОРВИ увеличился на 7,3%.