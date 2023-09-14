В России хотят ввести штраф за отказ от рассмотрения жалоб потребителей

В России хотят ввести штраф за отказ от рассмотрения жалоб потребителей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству рекомендует принять во втором чтении поправки, по которым необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований повлечет административный штраф до 300 тыс рублей.