Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
20°
Птн, 15
21°
Сбт, 16
19°
ЦБ USD 96.16 0.18 15/09
ЦБ EUR 103.23 0.12 15/09
Нал. USD 94.63 / 97.35 14/09 17:05
Нал. EUR 101.01 / 103.24 14/09 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 339
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
9 755
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
9 691
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
13 869
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России хотят ввести штраф за отказ от рассмотрения жалоб потребителей

В России хотят ввести штраф за отказ от рассмотрения жалоб потребителей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству рекомендует принять во втором чтении поправки, по которым необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований повлечет административный штраф до 300 тыс рублей.