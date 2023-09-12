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В мэрии рассказали о том, что сделают с аварийным 150-летним дубом в ЦПКиО

В мэрии рассказали о том, что сделают с аварийным 150-летним дубом в ЦПКиО. Об этом сообщили в мэрии.

Сотрудники администрации города 12 сентября выехали на совещание в ЦПКиО. На нем обсудили дальнейшую судьбу старовозрастного дуба с разрушением внутренней части ствола. В обсуждении приняли участие руководитель Рязанского регионального отделения Российского экологического общества, доцент РязГМУ Виолетта Черная, председатель региональной общественной организации «Экологический Рязанский Альянс» Евгений Рыбаков, руководитель Рязанского филиала ФГБУ «Рослесозащита» Галина Кононова, доцент РГАТУ Геннадий Фатькин, специалисты управления благоустройства города, представители общественности.

Отмечается, что 150-летний дуб имеет сильное разрушение внутренней части ствола и высохшие крупные ветви. Кроме того, у него отсутствует верхушка. Дерево является аварийным и несколько лет назад уже подвергалось ремонту. В настоящее время оно стало точкой притяжения для гуляющих в парке людей и представляет опасность из-за возможности обрушения.

Специалисты обсудили способы восстановления ствола или его укрепления для того, чтобы сохранить дерево. Кроме того, приняли решение поставить ограждения для ограничения доступа людей к стволу и проникновения их внутрь. Для того, чтобы определиться с возможными мероприятиями по укреплению дуба, необходима научная экспертиза, которая точно покажет состояние древесины и толщину ее здоровой части. Ее проведут с привлечением специалистов федерального уровня. После получения результатов будет приниматься решение о дальнейших действиях.