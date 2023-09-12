В Хабаровском крае на берегу реки нашли тела двух рыбаков

В Хабаровском крае на берегу реки нашли тела двух рыбаков. Об этом сообщили в следкоме по региону.

По данным ведомства, 66-летний и 41-летний мужчины отправились на рыбалку на берег реки Анюй. Мужчины не вернулись в назначенное время домой, поэтому родственники одного из рыбаков отправились на самостоятельные поиски и нашли два тела на берегу.

В следкоме предположили, что между рыбаками произошла ссора, в ходе которой один из мужчин выстрелил в другого, а после застрелился сам.

Проводится проверка.