В Саратовской области в массовой аварии погибли три человека

В Саратовской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла в Хвалынском районе.

По предварительной информации, между собой столкнулись Lada Priora, Toyota и Kia.

В результате ДТП погибли водитель и пассажирка Lada, а также женщина-водитель Kia. 19-летнюю пассажирку Kia доставили в медучрежджение, она находится в тяжелом состоянии.