В Рязанской области хотят построить первый в России завод по производству панельных радиаторов

В Рязанской области хотят построить первый в России завод по производству панельных радиаторов. Об этом пишет ИД «Пресса».

В Рязанской области планируют построить завод по производству панельных радиаторов. Отмечается, что в России такие пока не производят.

Компания «Трансформер» планирует расширить в Рязанской области производство комплексных трансформаторных подстанций и аморфных трансформаторов. Отдельно планируют открыть предприятие по созданию панельных радиаторов. Общий объем инвестиций — 1,8 миллиарда рублей.