Двух рязанцев обвиняют в убийстве знакомого

19-летнего и 31-летнего рязанцев обвиняют в причинении смертельных травм знакомому. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 28 февраля 2023 года у одного из домов на улице Зубковой. Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Два человека стали избивать своего знакомого фрагментом разбитой стеклянной бутылки — они наносили удары по голове, ногам, рукам и туловищу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но несмотря на нее мужчина скончался.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Они полностью признали свою вину и рассказали подробности трагедии. В ближайшее время состоится суд.