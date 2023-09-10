Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с псевдоприложениями Сбербанка

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с псевдоприложениями Сбербанка. Об этом пишет ТАСС.

В Сбербанке рассказали, что мошенники звонят гражданам и представляясь сотрудниками банкам, предлагают установить приложение «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка». После того, как человек скачивает приложение, мошенники получают доступ к его устройству и персональным данным.

В банке призвали россиян не поддаваться на провокации и не устанавливать непроверенные приложения.