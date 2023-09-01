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Директор школы № 36 прокомментировала плохое самочувствие ученика во время линейки

Директор школы № 36 Ольга Филоненко рассказала про ребенка, которому стало плохо во время линейки.

Она подтвердила, что один из учащихся почувствовал себя плохо. Школьная медсестра своевременно оказала мальчику медицинскую помощь. Помощь скорой не понадобилась. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.

В то же время администрация школы не подтвердила информацию о пяти учащихся, которым якобы стало плохо.

Отмечается, что во время проведения массовых мероприятий в школе находятся медработники. В экстренных ситуациях в обязательном порядке вызывают бригаду скорой.

Ранее сообщалось о пяти детях, которым на линейке стало плохо.