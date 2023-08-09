В Рязанской области пропал 62-летний Вячеслав Ляшов
В Рязанской области 19 июля пропал 62-лений Вячеслав Григорьевич Ляшов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Вячеслав — инвалид-колясочник, у него нет ступней.
Волосы — седые с залысиной. Борода — седая. Телосложение — плотное.
В какой одежде он был последний раз — неизвестно.
Отмечается, что мужчина может нуждаться в помощи.
Если вам известно о местонахождении Вячеслав, сообщите по следующим номерам:
- +7 (920) 980-21-71;
- 51-21-71;
- 112.