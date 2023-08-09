В Рязанской области пропал 62-летний Вячеслав Ляшов

В Рязанской области 19 июля пропал 62-лений Вячеслав Григорьевич Ляшов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Вячеслав — инвалид-колясочник, у него нет ступней.

Волосы — седые с залысиной. Борода — седая. Телосложение — плотное.

В какой одежде он был последний раз — неизвестно.

Отмечается, что мужчина может нуждаться в помощи.

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