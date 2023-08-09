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В Рязани задержали двух мужчин за кражи велосипедов
Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ.

В Рязани задержали двух мужчин за кражи велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в отдел полиции обратилась 45-летняя женщина с заявлением о краже велосипеда. Выяснилось, что заявительница днем оставила транспортное средство в подъезде своего дома на улице Загородной. Рязанка не зафиксировала велосипед противоугонными приспособлениями. Меньше чем через час она вышла из квартиры, но транспорта уже не было. Полицейские зафиксировали марку, цвет и отличительные признаки похищенного и передали информацию сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

На улицах города патрульные полицейские обнаружили велосипед, похожий на тот, что пропал у 45-летней женщины. Им управлял 34-летний рязанец. Сотрудники полиции задержали злоумышленника и изъяли похищенное.

С аналогичным заявлением в отдел обратился 39-летний местный житель. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что вечером припарковал на улице велосипед возле своего дома в малонаселенной деревне. Утром он заметил, что транспортного средства нет.

Установлено, что к краже причастен 32-летний неработающий житель соседней деревни. Мужчину задержали, похищенное изъяли.

На злоумышленников завели уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража).