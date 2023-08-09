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В Рязани убрали все таксофоны

«Ростелеком» снял все таксофоны по Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в компании.

В пресс-службе «Ростелекома» рассказали, что таксофоны по Рязани ликвидировали, так как приняли решение совместно с минцифры сэкономленные деньги направить на радиотелефонную связь в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек.

Кроме того, в компании подчеркнули, что на сегодняшний день осталось 140 таксофонов в 24 районах Рязанской области. Звонить с них можно бесплатно в экстренные службы, на стационарные и любые мобильные номера по всей России, а также принимать входящие и получать справочную информацию.