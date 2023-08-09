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В Рязани на Московском шоссе откроют памятник Олегу Рязанскому

ГК «Зеленый сад» на Московском шоссе откроет памятник Олегу Рязанскому. Он будет установлен на деньги, собранные сотрудниками строительной компании и управляющей компании «Зеленый сад — Мой дом». Стоимость памятника составила семь миллионов рублей.

Как объяснили в компании, Олег Рязанский был выбран неслучайно. Князь чтил интересы родной земли, проявлял дипломатическую гибкость, которая позволила обмануть литовцев, не дав им вступить в бой с войском Дмитрия Донского, тем самым оказав большую помощь в битве на Куликовом поле. Мнение о нем как о предателе неверно.

Изготовлена фигура Олега Рязанского из полигонов, то есть из соединяющихся плоскостей, которые также подчеркивают многогранность личности князя. Памятник будет стоять лицом в сторону Москвы, как некий символ примирения и заключения мира с московским княжеством ради общерусских интересов. На лезвие меча князя будут выгравированы имена рязанцев, которые оставили свой след в истории города.

На данный момент «Зеленый сад» завершает работы по благоустройству сквера возле ЖК iTower и готовит к установке памятник Олегу Рязанскому.

Открытие памятника состоится 26 августа.