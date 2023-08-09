В Рязани частный сектор планируют застроить многоэтажками

Речь идет про 22 участка общей площадью 13 409 кв м на улице Лагерной.

В Рязани частный сектор планируют застроить многоэтажками. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 9 августа.

Речь идет про 22 участка общей площадью 13 409 кв м на улице Лагерной. Согласно кадастровой карте, все территории предназначены для индивидуального строительства.

Управлению градостроительства и архитектуры города поручено организовать подготовку изменений в генплан в Рязани части изменения функционального зонирования с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Подготовка займет 30 дней.