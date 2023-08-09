В Рязани частный сектор планируют застроить многоэтажками
Речь идет про 22 участка общей площадью 13 409 кв м на улице Лагерной.
В Рязани частный сектор планируют застроить многоэтажками. Соответствующее постановление мэрии опубликовали в среду, 9 августа.
Речь идет про 22 участка общей площадью 13 409 кв м на улице Лагерной. Согласно кадастровой карте, все территории предназначены для индивидуального строительства.
Управлению градостроительства и архитектуры города поручено организовать подготовку изменений в генплан в Рязани части изменения функционального зонирования с многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами.
Подготовка займет 30 дней.