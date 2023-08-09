В РГУ опровергли информацию о долгах перед сотрудниками приемной комиссии

В РГУ опровергли информацию о долгах перед сотрудниками приемной комиссии. Об этом сообщили во ВКонтакте в официальной группе РГУ имени С.А. Есенина.

Отмечается, что в среду, 9 августа, одно из рязанских СМИ опубликовало недостоверную информацию о доплате работникам вуза, задействованным в приемной комиссии.

«Ежегодно данная доплата осуществляется на основании приказа руководителя университета в сентябре по итогам работы приемной комиссии, которая заканчивает свою работу 31 августа», — написали в посте.

Фото: официальная группа РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте