Белгородскую область атаковали неустановленным объектом
Белгородскую область атаковали неустановленным объектом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел в среду, 9 августа, в 7:30 утра в селе Колотиловка Краснояружского района.
«По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», — написал Гладков.
В результате прилета пострадал мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.
Оперативные службы работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего.