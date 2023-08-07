В Рязани представили Единую цифровую карту жителя

В понедельник, 7 августа, в «Точке кипения» министр цифрового развития Андрей Ульянов, зампред правительства Артем Никитин, руководитель рязанского отделения Центробанка Сергей Кузнецов, представители министерств транспорта, культуры и спорта, а также представители банков-партнеров и оператор проекта представили Единую цифровую карту жителя.

Как отметили руководители проекта, Единая цифровая карта жителя представляет собой обычную банковскую карту, с помощью которой можно будет получать социальные выплаты, льготы и пособия, оплачивать проезд в общественном транспорте, пользоваться кешбэками и скидками от партнеров проекта, получать информацию о социальных и медицинских услугах, пользоваться электронным читательским билетом и использовать ее в качестве пропуска в учебные заведения.

Зампред правительства Артем Никитин отметил, что главная идея проекта — объединить множество функций на одном носителе для комфорта жителей региона.

«Чуть больше года ушло у нас на реализацию проекта. На данный момент Единую цифровую карту можно получить в Прио-Внешторгбанке. Также подписаны соглашения с ВТБ, банком Россия, Промсвязьбанком и Россельхозбанком, которые начнут принимать заявления на выпуск карт после завершения технического подключения. Каждый банк подготовит свои льготы и привилегии для тех, кто оформит у них карту. На сегодняшний день оператор нашего проекта заключил соглашения со всеми муниципальными образованиями Рязанской области, чтобы по всему региону жители могли пользоваться картой. И поэтапно карта будет входить во все районы нашей области. Каждый месяц мы будем расширять ее функционал, привлекать новых партнеров и развивать проект», — добавил Никитин.

По мнению руководителя рязанского отделения Центробанка Сергея Кузнецова, цифровизация в Рязанской области развивается хорошо, и Единая цифровая карта жителя однозначно нужна. Она поможет уменьшить количество пластиковых карт в кошельке, и все, что нужно рязанцам, будет находиться в одной карте.

Создатели проекта подчеркнули, что в карту уже вошли программа «Забота», транспортная карта «УмКА», музеи, академия тенниса, спортшколы, турагентства, концертные залы, библиотеки, горнолыжные курорты страны, 100% перевозчиков Рязани и 40% — областных.

«На данный момент рязанцы могут получить карту в любом отделении Прио-Внешторгбанка. В скором времени выдачу карт будет осуществлять банк ВТБ», — подметил Андрей Ульянов.

Также создатели проекта отметили, что карта платежной системы «Мир» выпускается банками бесплатно в течение 15 рабочих дней.