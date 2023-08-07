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В России создали ГОСТ на детские игрушки
Профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию стандарта на игрушки — речь идет о терминах и определениях для детских изделий.

В России создали ГОСТ на детские игрушки. Об этом сообщили «Известия».

Профильный технический комитет по стандартизации подготовил первую версию стандарта на игрушки. Отмечается, что речь идет о терминах и определениях для детских изделий.

По словам издания, документ делит игрушки на 48 типов. Среди них, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и многое другое. Также эксперты разработали несколько классификаций для этих товаров.

«Игрушки можно подразделить по возрастной группе: младенчество, ранее детство, затем дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до одного года и до 14 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что продукцию делят по таким группам, как вид деятельности (физической, интеллектуальной и так далее), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и так далее), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и так далее). Всего — более 20 категорий.

«До сих пор в РФ не было терминологии и классификации для игрушек», — сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Она подчеркнула, что рынок игрушек для детей строго регулируется. Компании должны исполнять требования технического регламента о безопасности и качестве таких товаров. По словам Цицулиной, из-за того, что в стране нет понятийного аппарата, эти нормы можно обходить.